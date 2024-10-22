İsrail’in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 4 kişi yaralandı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.Abone ol
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine 10 roket atıldığı belirtildi.
Times of Israel gazetesinin haberinde, gün içinde Lübnan’dan fırlatılan roketler nedeniyle Yukarı Celile’ye bağlı bir yerleşim yerinde 4 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Haberde 2 yaralının Yukarı Celile’ye bağlı Safed kentindeki Ziv Tıp Merkezi’ne götürüldüğü aktarıldı.