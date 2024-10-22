CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilk yorum

CHP lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güne damga vuran sözleri hakkında ilk kez konuştu. Özel, terörün bitmesine tam destek vereceklerini kaydetti. Özel "İmralı canisi derken bir anda neden böyle bir dönüş yaptılar?" diye sordu.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerine yanıt verdi.

"Kapalı kapılar altında birtakım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıp sözler veriliyor. Bahçeli'nin kendi iradesiyle "Tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan kürsüye gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın" diyen bir dille karşı karşıyayız." ifadelerini kullanan Özel şunları kaydetti:

Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz.

"Neden böyle bir dönüş yaptılar?"

Sayın Bahçeli ve siyaseti 'U' dönüşüyle bilinen bir siyaset çeşidi. İmralı canisi derken bir anda neden böyle bir dönüş yaptılar?

"Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır"

Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak. Bu iş çözülecekse meclisteki tüm partilerin olduğu masada konuşulur. STK'ları, şehit ailelerini dinlemeden gazi vatandaşları ikna etmeden konuşmak yanlış.

İşine geldiği gibi çağrı yapmak sadece Türkiye'nin sorununu değil Recep Tayyip Erdoğan'ın işini çözmek gibi kokuyor. Bu çağrının arka planı kötü kokuyor.