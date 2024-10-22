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Fenerbahçe, Zenit ile özel maçta karşılaşacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Zenit ile özel maçta karşılaşacak

 Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada 15 Kasım Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile özel maçta karşılaşacak.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın saat 20.00'de başlayacağı duyuruldu.

Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak, 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak.

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