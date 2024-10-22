DEM Parti MYK toplandı

DEM Parti'nin MYK toplantısı başladı. Toplantının ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmadı.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından bir araya geldi.

Üç gün süren Parti Meclisi toplantısından sonra başlayan MYK toplantısında, güncel siyasi gelişmeler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı ele alınacak.

Toplantının gündem maddelerinden biri, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı tartışmalı açıklamalar olacak. Bahçeli, yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın TBMM kürsüsüne çıkıp terör örgütünü lağvettiğini ilan etmesi gerektiğini dile getirmişti. DEM Parti MYK’sı, bu açıklamanın partinin politikaları açısından ne anlama geldiğini değerlendirecek.