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7 yaşındaki Aslıhan, sattığı dergilerle Gazzeliler için 40 bin lira topladı

7 yaşındaki Aslıhan, sattığı dergilerle Gazzeliler için 40 bin lira topladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Aslıhan Karakurt, Gazzeliler için bastırdığı dergileri satarak 40 bin lira topladı.

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Sosyal medya ve televizyon kanallarından İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tanıklık eden 7 yaşındaki Aslıhan Karakurt, Gazze yararına bir dergi hazırlayarak satışa sunmak istedi. Anne ve babasının da destek olduğu Aslıhan, çizimlerden oluşan bir dergi hazırladı ve bir hayırseverin desteği ile dergisini bastırdı.

İyilik Hareketi Derneğinin de katkılarıyla dergileri satışa sunan Aslıhan, satıştan elde ettiği 40 bin lirayı Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin’e teslim etti.

Burada açıklamalarda bulunan Karakurt, "Çocukların ölmediği, güldüğü, eğlendiği, okula gittiği bir dünya istiyorum. Dergimi alarak Filistin'deki kardeşlerime yardımda bulunduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin ise şöyle konuştu:

"Evladımız, Allah razı olsun. 7 Ekim olaylarından sonra tamamen kendi imkanları ile bir dergi hazırladı. İnegöl’deki bir hayırseverin desteği ile dergi basıldı, tanıtımı ve satışı yapıldı. Yapılan bu satıştan elde edilen geliri, Aslıhan evladımız bizlere getirdi ve Gazze'deki kardeşlerimize göndermemiz için bizlere müracaatta bulundu. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Meblağın hiç önemi yok. Az ya da çok hiç önemi yok. Takdire şayan davranıştan dolayı kendisine ve kendisini yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum. Vesile olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de bir akımı başlatacağına inanıyorum ben. Çok güzel bir çalışma olmuş."

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