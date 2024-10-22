BIST 8.839
DOLAR 34,23
EURO 37,02
ALTIN 3.012,56
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye Öcalan cevabı

Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye Öcalan cevabı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a dair sözlerine karşılık olarak "Memleketin kaderini etkileyecek hiçbir mevzu bir kişinin iki dudağının arasında olmaz" dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düştü..

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin ifadelerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu.

İmamoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.

"BU MEMLEKETİN HİÇBİR KONUSU ASLA BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞI ARASINDA DURMAZ"

Bahçeli'ye üstü kapalı yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu memleketin hiçbir konusu, hele hele kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz.

"ALLAH BU MİLLETİ BELALARDAN KORUSUN"

Bu tür, kamusal işler, toplumun, milletin geleceğini ilgilendiren önemli hususlarda, iş birliğini, birlikte hareket etmeyi ortaya koymadığınız takdirde, o zaman bu milletin başına başka belalar açarsınız. Allah bu milleti belalardan korusun.

ÖNCEKİ HABERLER
TRT'de kadın spikerlerin mavi ceketli intikamı devam ediyor
TRT'de kadın spikerlerin mavi ceketli intikamı devam ediyor
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!
Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!
Ölümden dönmüştü: Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi
Ölümden dönmüştü: Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi
DEM Parti MYK toplandı
DEM Parti MYK toplandı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
7 yaşındaki Aslıhan, sattığı dergilerle Gazzeliler için 40 bin lira topladı
7 yaşındaki Aslıhan, sattığı dergilerle Gazzeliler için 40 bin lira topladı
Özgür Özel ne demek istedi? Ben de Kürtlere devlet teklif ediyorum
Özgür Özel ne demek istedi? Ben de Kürtlere devlet teklif ediyorum
Adana'da mezarlıkta öldürülen anne ve 2 kızının cenazeleri defnedildi
Adana'da mezarlıkta öldürülen anne ve 2 kızının cenazeleri defnedildi
Beşiktaş Kulübü duyurdu: Profesyonel sözleşme imzalandı
Beşiktaş Kulübü duyurdu: Profesyonel sözleşme imzalandı
Oyuncu Suphi Tekniker için Harbiye'de tören düzenlendi
Oyuncu Suphi Tekniker için Harbiye'de tören düzenlendi
Fenerbahçe, Zenit ile özel maçta karşılaşacak
Fenerbahçe, Zenit ile özel maçta karşılaşacak