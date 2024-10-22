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Galatasaray'da derbi öncesi Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray'da derbi öncesi Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray'da Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Yıldız ismin paylaşımında yer alan tezahüratta Beşiktaş'a hakaret içeren bölümler yer aldı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu olay sonrası Yunus Akgün'ün ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

Futbol disiplin talimatının 41. maddesinde, konu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan ve basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası"

Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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