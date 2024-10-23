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Bahçeli'nin açıklamaları! Cem Küçük: İmralı’dan çağrıda bulunsun Meclis'e gelmesi şart değil

Bahçeli'nin açıklamaları! Cem Küçük: İmralı’dan çağrıda bulunsun Meclis'e gelmesi şart değil

MHP lideri Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Cem Küçük, Bahçeli'nin çağrısına yönelik dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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 "Dün MHP lideri Devlet Bahçeli hepimizi atmosfer dışına itti!.." ifadelerini kullanan Türkiye yazarı Cem Küçük, Bahçeli'nin siyasetteki en cesur ve en tartışmalı çağrıda bulunduğunu söyledi.

"Teröristbaşı çağrıda bulunsun. Bunun için Meclis'e gelmesi şart değil. İmralı’da tecrit kaldırılsın, avukatlarıyla görüşsün. İmralı’dan çağrıda bulunsun. PKK’ya silahları bırak demesi için Meclis'e gelmesi şart değil. Kendi adıma teröristbaşının Meclis'e gelmesini asla doğru bulmuyorum. " ifadelerini kullanan Küçük yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

Bence en önemlisi halk buna ne der? Türk halkı Öcalan’ın Meclis'te yemin etmesini asla kabul etmez. HDP seçmeni hükûmet böyle yaptı diye Cumhur İttifakı’na yönelmez. 2019’da İstanbul seçimlerinin ikinci turunda Öcalan’a mektup okutuldu. Sonuç ağır hüsran oldu AK Parti için. 

Savunma sanayi için vatandaşın kredi kartlarından para istemek yanlıştı ve ters tepti. Millet kabul etmedi. Çözüm Süreci istekleri de onay bulmadı. O yüzden Bahçeli’nin önerisi iyice tartılmalı ve hesaplanmalı. 2008’de başlayan çözüm süreci gerekliydi ve halktan destek gördü. Ama masayı deviren ABD isteğiyle PKK oldu. Yeni bir çözüm süreci zaten mümkün değil.  

Cumhur İttifakı Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamalı. Şu yazıyı yazdığım saate kadar birçok milliyetçi okur ve izleyicim Öcalan’ın Meclis'e gelmesinin asla kabul edilebilir olmadığını ilettiler bana.

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