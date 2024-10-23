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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM grup toplantısındaki sözleri kadar rozeti ve yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti!

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşma gündeme damgasını vurdu. 

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti!

Bahçeli'nin konuşması sırasında parmağındaki yüzük ve yakasındaki rozet ise merak uyandırdı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti!

Bahçeli, Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Oğuz Kağan'ın mührünün olduğu rozeti taktı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti!

Ayrıca Oğuz Kağan'ın mührünün olduğu yüzüğü taktı.

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