MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti!
Anadolu Ajansı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM grup toplantısındaki sözleri kadar rozeti ve yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.
MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşma gündeme damgasını vurdu.
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Bahçeli'nin konuşması sırasında parmağındaki yüzük ve yakasındaki rozet ise merak uyandırdı.
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Bahçeli, Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Oğuz Kağan'ın mührünün olduğu rozeti taktı.
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Ayrıca Oğuz Kağan'ın mührünün olduğu yüzüğü taktı.
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