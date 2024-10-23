Boşanma davalarıyla ilgili karar! Bekleme süresinde değişikliğe gidiliyor!

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre; boşanma davalarının reddinde bekleme süresi üç yıldan bir yıla düştü.

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TBMM Adalet Komisyonu'nda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 13 maddesi kabul edildi.

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine Medeni Kanun'da da değişiklik yapıldı. Buna göre, boşanma davalarının reddinde bekleme süresi üç yıldan bir yıla düştü.

Üç yıldan bir yıla düştü

Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek. Teklifin görüşmeleri bugün de devam edecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, konuya ilişkin şunları aktardı:

"Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan süre 1 yıla indirilecektir. Çocuk izlem merkezlerinin üniversiteler tarafından da kurulabilmesine imkan tanınmaktadır. Teklifle, casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suça yer verilecek. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işlenmesi yaptırıma bağlanmaktadır."