Devlet Bahçeli'den Fetullah Gülen açıklaması: Dileğim cehennemde ebediyyen yanması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili "Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, ABD'de 83 yaşında hayatını kaybeden terörist başı Fetullah Gülen ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gülen'in ölümüyle ilgili Bahçeli, "FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesi

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bu olay aylar öncesinde tespit edilmiş ve bugünkü gibi konuşulmamış ve gündeme gelmemiştir. 47 kişi gözaltına alınmış ve22 kişi tutuklanmıştır. 10 özel hastane ruhsatı iptal edilip kapatılmıştır. Görevi kötüye kullanmak söz konusu değildir. Adli süreç zamanında işletilmiştir. Sağlık bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir. Neyin hazırlığı kimlerin talimat ya da tembihidir bu. Bakanımızın istifasını isteyenlerin insan hayatına sahip çıkmak gibi dertleri yoktur. İşleri güçleri nifaktır. Bakanımızı İstanbul il müdürlüğü görevinden itibaren dürüst, tavizsiz tavrından dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır cezalandırılmasını bekliyorum. Görevini sabırla koruyan savcımız yavuz engini kutluyor tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum. Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Son söz her zaman bozkurtun olacaktır."

"Enflasyonun tek hanelere ineceğine inancım tamdır"

Enflasyonla mücadele ve ekonomiye dair mesajlar veren Bahçeli, hükümetin programına destek çıkarak, şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmekte ve desteğimiz tamdır. Enflasyonun tek hanelere ineceğine inancım tamdır. Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanlığı kabinemizin yanındayız, ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarını, doğru politikalar ile Türkiye yoluna konulan takozları teker teker kaldırdıklarını görüyoruz. Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkarmayı başaracağız."

"Çözüm sürecine ihtiyacımız yok"

DEM Partisisine uzattığı el ile ilgili tartışmalara değinen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Silahlı mücadelenin terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün silahsız da çözümü yoktur. Demokratik adımları atmaktan imtina edilmesi hatadır. Terör ile hiçbir yere varılmaz, varılamayacaktır. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Bir yandan terörle amansız mücadele ederken reformların gerçekleştirilmesi akla en yatkın seçenektir.

Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristlerin silahları ile devlete teslim olması, cezalarını çekmeleri terör örgütü için son çıkıştır.

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli. Gelsin terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.

Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz. CHP Genel Başkanı istediği kadar sağa sola gitsin, bastığı zemin kırık olduğundan yanlışa düşmesi kaçınılmazdır."