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Fetullah Gülen öldü bundan sonra ne olacak sorusuna Fehmi Koru cevap verdi

Fetullah Gülen öldü bundan sonra ne olacak sorusuna Fehmi Koru cevap verdi

Fehmi Koru, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili kaleme aldığı yazısında FETÖ'nün akıbeti için "Onun ölümü yapının önemini bütünüyle yitirmesine yol açacaktır. Geride kalanlar ne yaparlarsa yapsınlar…" ifadelerini kullandı

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ABD'nin himayesiyle 25 yıldır ABD'de yaşayan, 2015'ten beri kırmızı kategoride en çok arananlar listesindeki Fetullah Gülen, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Terörist başı Gülen'in ölümü ve FETÖ'nün geleceğiyle ilgili tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme, çok uzun bir süre Zaman gazetesinde yazılar yazan gazeteci Fehmi Koru'dan geldi. 

"Hesabı vermeden öldü Gülen"

"Sonlarını getiren de siyasete iştah duymaları oldu" diyen Koru, bugünkü yazısında 2010 referandumunda bu yapının anayasa değişikliğine olan desteğin sonun başlangıcı olduğu görüşünü dile getirdi.

"İktidarı zorlayan 17-25 Aralık gelişmesi siyasette söz sahibi olma gayretiyle ilgiliydi. Açılan savaş ‘darbe girişimi’ ile sonuçlandı" diye yazan Koru, şu ifadelere yer verdi:

Medya “Bundan sonra ne olacak?” sorusuna cevap arıyor. Hiçbir şey olmayacak. Kişiye bağlı bütün toplumsal yapılarda bizde ve dünyada yaşandığı gibi, bu yapı da varlığını Gülen’e borçlu. Onun ölümü yapının önemini bütünüyle yitirmesine yol açacaktır. Geride kalanlar ne yaparlarsa yapsınlar…

En son, ABD’de katıldığım bir bilimsel toplantıya dinleyici olarak gelmiş o yapının mensubu olduğunu bildiğim biri, “Ne yapılmasını tavsiye dersiniz?” sorusunu yönelttiğinde, ona, Gülen’e benden mesaj olarak iletmesini özellikle tembih ettiğim cümle şuydu: “İlk uçağa atlasın, Türkiye’ye gelsin ve verilmesi gereken hesabı kendisi versin.”

Sayıları binlere varan kişiden sorulan hesabı vermeden öldü Gülen. O binlerce kişi ya cezaevlerinde ya da geçim kaygısında."

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