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Benzin ve motorine indirim! Akaryakıtta fiyatlar değişti, litresi ne kadar oldu?

Benzin ve motorine indirim! Akaryakıtta fiyatlar değişti, litresi ne kadar oldu?

 Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Tabela değişti, hem benzine hem de motorine indirim geldi.

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Brent petrolün varil fiyatı 72-73 dolar seviyesine düştü. Akaryakıtta beklenen indirim gerçekleşti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bugünden itibaren benzin grubunda 1.87 TLmotorin grubunda 1.65 TL indirim gerçekleşti. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL (AVRUPA) 

Benzin 42.86 TL/LT

Motorin 41.91 TL/LT

LPG 25.13 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 42.74 TL/LT 

Motorin 41.84 TL/LT

LPG 24.59 TL/LT

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