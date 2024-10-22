Yenidoğan Çetesi'ni deşifre eden savcıdan yeni paylaşım

İstanbul’da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk ederek ölümlerine yol açan ve haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik soruşturmada 22’si tutuklu 47 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Çetenin çökertilmesini sağlayan savcı Yavuz Engin'den konu ile ilgili paylaşım geldi.

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İstanbul’da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen, 22’si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

Çete üyeleri savcıyı makamında tehdit etti

Eski müsteşar olduğunu iddia eden Mustafa Kemal Zengin ve avukat Aylin Arslanatar; Yenidoğan Çetesini çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin’e, soruşturmada ismi geçen bazı şüphelileri tahliye etmesi gerektiğini, aksi takdirde kendisine suikast yapılacağını ve ailesine zarar verileceğini söyleyerek tehditte bulundu.

O anları kayda alan Savcı, şüphelilerin elinde kendisine ve yakınlarına dair nelere ilişkin bilgi olduğunu öğrendi.

Çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, Savcı Yavuz Engin’e kendisi ile bir fotoğraf paylaştığı takdirde başına hiçbir şey gelmeyeceğini iddia etti.

Makamında tehdit edilmesine rağmen soruşturmaya dair geri adım atmayan Savcı Yavuz Engin, çok kapsamlı bir dosyaya imza attı.

Adliye girişinde fotoğraf mesajı

Bu tehditlerin ardından düzenlenen operasyonda Zengin ve Arslanatar’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi göz altına alındı.

Savcı Engin, Büyükçekmece Adliyesi’ne ters kelepçe ile getirilen Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslanatar’ın girişini de izledi.

O anlara dair çekilen fotoğraflar üzerine yüzlerce video klip ve görsel viral oldu.

Savcıdan yeni açıklama

Yenidoğan çetesini çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin olarak binlerce insanın gönlünde yer edinen Engin, teşekkür mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Engin, "Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. Tüm tebrik mesajlarına cevaben; 'Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yavuz Engin

Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.