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Biden, İsrail’in İran’a saldırı planının sızdırılmasından derin endişeli

Biden, İsrail’in İran’a saldırı planının sızdırılmasından derin endişeli

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin Telegram hesabına sızdırıldığı iddialarıyla ilgili "derin endişe" içinde olduğunu söyledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi bir basın toplantısında, ABD istihbaratına ait gizli belgelerin sızdırılmasına ilişkin soruları yanıtladı. Kirby, İsrail’in İran’a yönelik saldırı planlarını içeren bu belgelerin kamuya nasıl sızdırıldığına dair henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, "Başkan, gizli bilgilerin sızdırılması konusunda derin bir endişe taşıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Durum karşısında büyük bir kaygı içindeyiz" dedi.

Kirby ayrıca, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), olayın bir sızıntı mı yoksa bir siber saldırı sonucu mu meydana geldiğini tespit etmek için kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti. Başkan Biden'ın da soruşturmanın ilerleyişini yakından takip ettiğini vurguladı.

TELEGRAM ÜZERİNDEN SIZDIRILAN GİZLİ SALDIRI PLANI

Sızdırılan belgeler, 18 Ekim’de Middle East Spectator tarafından Telegram’da paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı. Paylaşımda, ABD istihbaratına ait olduğu öne sürülen 15-16 Ekim tarihli belgelerin, İsrail’in İran’a kapsamlı bir saldırı hazırlığına dair ayrıntıları içerdiği belirtildi. Belgelerde, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran’a yönelik gerçekleştirmeyi planladığı saldırılar, mühimmat ikmali ve stratejik hazırlıkların detaylarına yer verildiği iddia edildi. Ayrıca, savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füze sistemleri ile yapılan tatbikatlar da belgelerde vurgulanıyordu.

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