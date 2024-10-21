BIST 8.654
DOLAR 34,24
EURO 37,08
ALTIN 2.999,43
HABER /  DÜNYA

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya 400 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin’i kabul etti. Toplantı öncesinde konuşan Zelenskiy, Ukrayna'ya sağladığı destek için ABD'ye teşekkür etti ve savaşın başlangıcından bu yana Kiev'e yapılan yardımların önemini vurguladı.

Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum," dedi. Ayrıca, Ukrayna Savunması Temas Grubu'nu yeniden toplamak istediğini ifade eden Austin, "Ukrayna'nın zafer kazanması için güvenlik yardımı sağlamak amacıyla 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonla iş birliği yapıyoruz," şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Houston'dan Alperen Şengün stratejisi! Maksimum sözleşme...
Houston'dan Alperen Şengün stratejisi! Maksimum sözleşme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Mert Günok şoku!
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Mert Günok şoku!
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Maç sonrası yaşanan olaylar! 4 futbolcunun dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi
Maç sonrası yaşanan olaylar! 4 futbolcunun dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi
Dünya bu paylaşımı konuşuyor! Arda Güler'in transferini açıkladılar! Gerçek bambaşka çıktı
Dünya bu paylaşımı konuşuyor! Arda Güler'in transferini açıkladılar! Gerçek bambaşka çıktı
RTÜK Başkanı Şahin'den, FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yayınlar konusunda açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den, FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yayınlar konusunda açıklama
FETÖ elebaşı Gülen için 'mekanı cennet olsun' dedi! O gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
FETÖ elebaşı Gülen için 'mekanı cennet olsun' dedi! O gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
Donald Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı
Donald Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün"
İsrail ordusu, son 24 saatte 23 askerinin yaralandığını açıkladı
İsrail ordusu, son 24 saatte 23 askerinin yaralandığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'dan Fetullah Gülen açıklaması: Vatansız olarak öldü
Milli Savunma Bakanlığı'dan Fetullah Gülen açıklaması: Vatansız olarak öldü