Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Mert Günok şoku!

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta dün oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'tan kötü haber geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mert Günok'un, Lyon ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

AKROBATİK KURTARIŞININ ARDINDAN SAKATLANDI

Beşiktaş - Konyaspor maçının 56. dakikasında Aleksic ile karşı karşıya kalan Mert Günok, akrobatik bir kurtarış yapmıştı. Deneyimli oyuncu, bu pozisyonun ardından kısa süreli bir sakatlık geçirmişti. Bugün yapılan kontroller sonrası Günok'un, sakatlandığı ortaya çıktı.

ERSİN DE YOK!

Beşiktaş'ta Mert'in yanı sıra sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu'nun da Lyon maçında oynaması beklenmiyor. Zorlu maç öncesi Giovanni van Bronckhorst'un, Göktuğ Baytekin'e forma şansı vermesi bekleniyor.