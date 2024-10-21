BIST 8.654
DOLAR 34,26
EURO 37,11
ALTIN 2.999,30
HABER /  GÜNCEL

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, ''FETÖ elebaşı Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz.'' dedi.

Abone ol

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FETÖ ELEBAŞI, BÜYÜK BİR İHANET AĞININ MİMARIYDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de ölmesiyle ilgili konuştu. Çelik şunları söyledi: "Terörist başının ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek, çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net şekilde göstermektedir. Terörist başı Fethullah Gülen büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Bugün de bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti.

Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz.

"İSMİNİ NETANYAHU GİBİ KATİLLERLE YAN YANA YAZDIRDI"

Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra kimler tarafından himaye edildiklerini daha net bir şekilde görmüş olduk. Kurdukları ağların üstüne gitme noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birçok odakları tahrip edildi. İsmini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı son bulmuş oldu. Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Maç sonrası yaşanan olaylar! 4 futbolcunun dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi
Maç sonrası yaşanan olaylar! 4 futbolcunun dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi
Dünya bu paylaşımı konuşuyor! Arda Güler'in transferini açıkladılar! Gerçek bambaşka çıktı
Dünya bu paylaşımı konuşuyor! Arda Güler'in transferini açıkladılar! Gerçek bambaşka çıktı
RTÜK Başkanı Şahin'den, FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yayınlar konusunda açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den, FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yayınlar konusunda açıklama
FETÖ elebaşı Gülen için 'mekanı cennet olsun' dedi! O gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
FETÖ elebaşı Gülen için 'mekanı cennet olsun' dedi! O gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
Donald Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı
Donald Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün"
İsrail ordusu, son 24 saatte 23 askerinin yaralandığını açıkladı
İsrail ordusu, son 24 saatte 23 askerinin yaralandığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'dan Fetullah Gülen açıklaması: Vatansız olarak öldü
Milli Savunma Bakanlığı'dan Fetullah Gülen açıklaması: Vatansız olarak öldü
Ceza almamak için CHP lideri olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu:Ben öyle bir fırsatçı insan değilim
Ceza almamak için CHP lideri olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu:Ben öyle bir fırsatçı insan değilim
BBP lideri Mustafa Destici Samsun'da konuştu: "Fetullah Gülen için azap vakti"
BBP lideri Mustafa Destici Samsun'da konuştu: "Fetullah Gülen için azap vakti"
Fatih Camisi'nde bıçakla saldırı davası: İstenen ceza belli oldu
Fatih Camisi'nde bıçakla saldırı davası: İstenen ceza belli oldu
Icardi’den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! “Seni özledim”
Icardi’den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! “Seni özledim”