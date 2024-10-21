BIST 8.756
DOLAR 34,26
EURO 37,22
ALTIN 3.016,77
HABER /  SPOR

Icardi’den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! “Seni özledim”

Icardi’den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! “Seni özledim”

Galatasaray’ın yıldızı Icardi, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Abone ol

Galatasaray’dan sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 26 yaşına bastı. Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kerem’in doğum gününü kutladı.

Paylaşımda, “Bugün, Galatasarayımız ile birçok başarıya imza atarak kaptanlığa kadar yükselen ve bizi gururlandırmaya devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun doğum günü. Nice mutlu yıllara Kerem Aktürkoğlu" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Nurcuların gazetesi Yeni Asya'nın tepe ismi Kazım Güleçyüz, Fetullah Gülen için rahmet diledi
Nurcuların gazetesi Yeni Asya'nın tepe ismi Kazım Güleçyüz, Fetullah Gülen için rahmet diledi
Özgür Özel'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması: Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor
Özgür Özel'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması: Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor
Gizli Bahçe dizisine sürpriz konuk!  Beşiktaşlı yıldız futbolcu da oynayacak
Gizli Bahçe dizisine sürpriz konuk!  Beşiktaşlı yıldız futbolcu da oynayacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, FETÖ'yle mücadele mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, FETÖ'yle mücadele mesajı
Yenidoğan çetesi soruşturması! Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hizmetlere son verildi
Yenidoğan çetesi soruşturması! Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hizmetlere son verildi
Şehit Kübra Doğanay'ın ailesi, Fetullah Gülen'in "eceliyle ölmesi"nden mutsuz
Şehit Kübra Doğanay'ın ailesi, Fetullah Gülen'in "eceliyle ölmesi"nden mutsuz
İsrail ordusu Gazze'de okuldan zorla çıkartdıkları 7 Filistinliyi top mermisiyle infaz etti
İsrail ordusu Gazze'de okuldan zorla çıkartdıkları 7 Filistinliyi top mermisiyle infaz etti
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, nehirde erkek cesedi bulundu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, nehirde erkek cesedi bulundu.
Sanatçı Uğur Arslan'dan ölen Vural Çelik'in arkasından konuşan Gülse Birsel'e tepki
Sanatçı Uğur Arslan'dan ölen Vural Çelik'in arkasından konuşan Gülse Birsel'e tepki
Bakan Vedat Işıkhan'dan 2025 asgari ücreti hakkında açıklama
Bakan Vedat Işıkhan'dan 2025 asgari ücreti hakkında açıklama
Muharrem İnce'den Fetullah Gülen açıklaması: Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin
Muharrem İnce'den Fetullah Gülen açıklaması: Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin
Bayern Münih fark attı Liverpool ve Barcelona doludizgin
Bayern Münih fark attı Liverpool ve Barcelona doludizgin