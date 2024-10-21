Icardi’den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! “Seni özledim”

Galatasaray’ın yıldızı Icardi, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Abone ol

Galatasaray’dan sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 26 yaşına bastı. Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kerem’in doğum gününü kutladı.

Paylaşımda, “Bugün, Galatasarayımız ile birçok başarıya imza atarak kaptanlığa kadar yükselen ve bizi gururlandırmaya devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun doğum günü. Nice mutlu yıllara Kerem Aktürkoğlu" ifadelerine yer verildi.