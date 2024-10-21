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Muharrem İnce'den Fetullah Gülen açıklaması: Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin

Muharrem İnce'den Fetullah Gülen açıklaması: Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin açıklanması ardından, Muharrem İnce, "Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin. Topraklarımızı kirletmeyin" açıklamasını yaptı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ardından X sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Cenazenin Türkiye'ye getirileceği iddiaları konuşulmaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki konuşmasını hatırlatan İnce, "Ben 2018’de Cumhurbaşkanı Adayı olduğumda, 'Fetö’yü Türkiye’ye getireceğim ve yargılanacak' demiştim. Ama siz iadesini sağlayıp yargılayamadınız. Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin. Topraklarımızı kirletmeyin. ifadelerini kullandı.

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