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İstanbul merkezli tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü tefecilik yaptıkları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik 18 Ekim'de İstanbul, Adana, Adıyaman ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin, vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para verdiği, bunun karşılığında da yüksek miktarlarda yazdırdıkları çek ve senetleri aldıkları belirlendi.

100 milyon lira haksız kazanç

"Örgütlü tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli tehdit ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen zanlıların 7 eylem gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları paralar, taşınmazlara ait tapular, imzalatılan çek ve senetlerle 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini ortaya çıkardı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 10 tüfek, 1456 fişek, 2 çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, imzalı boş 115 belge, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 20 mağdura ait olabileceği değerlendirilen araç anahtarı, 16 dijital materyal, kriminal kayıtların olduğu 14 ajanda ve klasör suça konu belge ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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