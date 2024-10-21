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Hakan Şükür, Fetullah Gülen'in ölümünün ardından bunu paylaştı!

Hakan Şükür, Fetullah Gülen'in ölümünün ardından bunu paylaştı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, örgütün başındaki Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Türk vatandaşlarımız 'gebermiş' şeklinde tweetler atarak, terörist başının ölümünü böyle nitelendirdi. 15 Temmuz darbesinin baş aktörü Fetullah Gülen, yüzlerce kişinin ölümüne sebep olup, vatansızlığını ilan etmişti. FETÖ'cü olduğu tescillenen Hakan Şükür'ün Fetullah Gülen paylaşımındaki duygusallığı dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya platformu X'te(Twitter) 'Gebermiş' kelimesi kısa süre içinde Türkiye gündemine oturmuştu. Terörist başı Fetullah Gülen'in ölümünü bu şekilde nitelendiren Türk vatandaşların aksine ABD'ye kaçan Hakan Şükür 'Gebermiş' diyemedi. Diyememesinin yanında ağlamaklı bir şekilde rahmet diledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan Hakan Şükür hemen telefonuna sarılarak X'te paylaşımda bulundu. Şükür, paylaştığı gönderiye tepki geleceğini bildiği için yorum yapılmasını kapattı. İşte o paylaşım...

"Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir.
Ne eksik ne fazla.
Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak.
Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak.
Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile.
Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese.."

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