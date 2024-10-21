BIST 8.772
DOLAR 34,22
EURO 37,17
ALTIN 3.003,35
HABER /  GÜNCEL

Fetullah Gülen öldü, sosyal medya çalkalandı: "Gebermiş" ifadesi TT oldu

Fetullah Gülen öldü, sosyal medya çalkalandı: "Gebermiş" ifadesi TT oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi sosyal medyada büyük sevinçle karşılandı. "Gebermiş" ifadesi "trend topic" (en popüler konu) oldu.  

Abone ol

Fethullaçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sosyal medyada büyük yankı buldu. Örgüte bağlı hesapların duyurduğu gelişmenin ardından, Türkiye'nin yakın tarihindeki 15 Temmuz darbe girişimli başta olmak üzere birçok toplumsal olayın fitilini ateşleyen, ülkenin bekasına büyük zararlar veren Gülen'in ölümü büyük bir kitle tarafından sevinçle karşılandı.  

Arkasından beddualar edildi

Kısa sürede yapılan on binlerce paylaşımda yer alan 'Gebermiş' etiketi sosyal medya mecralarında trend topic (en popüler konu) haline geldi. Gülen'in arkasından edilen kötü dilekler arasına "Ateşi bol olsun", "Cehenneme bir kişilik rezervasyon yapabilir misiniz?" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

Gülen'in yerine kim geçecek?

Öte yandan sosyal medyada cevap aranan bir başka soru da "Gülen'in yerine kimin geçeceği" oldu. Gülen'in yerine geçebilecek olası isimler arasında Mustafa Özcan, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu ve Osman Şimşek öne çıktı. Ancak Amerikan gizli servisleriyle ortak çalıştığı bilinen örgütün geleceğine bu ülkenin siyasi çıkarları doğrultusunda karar verileceği, FETÖ'nün lağvedilme ihtimalinin de bulunduğu ifade ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ölen Fethullah Gülen'in yerini kim alacak? Öne çıkan iki isim belli oldu
Ölen Fethullah Gülen'in yerini kim alacak? Öne çıkan iki isim belli oldu
Bakanlıktan yeni adım! Fiş almayana da büyük ceza var
Bakanlıktan yeni adım! Fiş almayana da büyük ceza var
Fethullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı!
Fethullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın başlayacak
Amerikalı rapçi Diddy hakkında cinsel istismar ve tecavüz suçlamasıyla 5 yeni dava açıldı
Amerikalı rapçi Diddy hakkında cinsel istismar ve tecavüz suçlamasıyla 5 yeni dava açıldı
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Altın yeni haftaya rekorla başladı! Dolar ve Euro'da son durum ne?
Altın yeni haftaya rekorla başladı! Dolar ve Euro'da son durum ne?
Rize'de heyelan! 2 ev toprak altında kaldı
Rize'de heyelan! 2 ev toprak altında kaldı
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Elazığ'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Elazığ'da deprem oldu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Otomotivde 749 firmaya 459 milyon lira ceza kesildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Otomotivde 749 firmaya 459 milyon lira ceza kesildi
İsrail ordusuna büyük darbe! Gazze'de Albay Daksa öldürüldü
İsrail ordusuna büyük darbe! Gazze'de Albay Daksa öldürüldü