Ölen Fethullah Gülen'in yerini kim alacak? Öne çıkan iki isim belli oldu

Fetullah Gülen'in ölümünün ardından terör örgütü FETÖ'nün başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Yeni liderlik için öne çıkan isimler arasında Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan bulunuyor.

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Fethullah Gülen'in vefatının ardından, FETÖ örgütünde liderlik için kimin öne çıkacağı konusu gündeme geldi.

Gülen’in ölüm haberi, örgütün içindeki güç dengelerini ve liderlik mücadelesini de etkileyen bir dönüm noktası oldu. Örgütün yeni liderinin Cevdet Türkyolu olacağı konuşuluyor.

FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak?

Yeni liderlik için öne çıkan isimler arasında Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan gibi isimler bulunuyor. Cevdet Türkyolu, Gülen'in sağ kolu olarak biliniyor ve onun kontrolünde önemli bir konumda yer alıyor. Türkyolu’nun, Gülen’in yerine geçme ihtimali en yüksek isim olarak görülüyor. Onun yardımcılığını Mustafa Özcan'ın yapması bekleniyor. Örgütte parayı da kontrol eden bu iki isim.

Gülen'in yerine kim geçecek?

Mustafa Özcan örgüt içinde etkili bir figür olarak tanınıyor. Ancak, Özcan’ın liderliğini pekiştirmek için bazı gruplarla çatışma yaşadığı belirtiliyor. Bu durum, örgüt içinde iç çekişmelere yol açabilir. Özcan'ın yeni örgüt şemasında ikinci isim olarak Cevdet Türkyolu'nun yardımcısı olacağı konuşuluyor.

Cevdet Türkyolu kimdir?

FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kampta Cevdet Türkyolu'nun, "Gülen'in sekreteri" olarak elebaşının görüşmelerini ayarladığı belirtiliyordu.

Örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak da bilinen Türkyolu, Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli. Kamptaki ekip, yıllardır örgüt elebaşının akrabası ve en yakın isimlerinden biri olan Türkyolu'na bağlı olarak görev yapıyor.

Türkyolu, Amerikalı özel güvenlikçiler tarafından korunan, etrafı tamamen ağaçlarla çevrili, "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi" (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center) yerleşkesine 5 dakika uzaklıktaki bir evde yaşıyor.

Türkyolu'nun, örgütün kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor.

Türkyolu'nun ABD'deki mal varlığı

Yoğun güvenlik önlemleri altında korunan kampta Gülen'in en mahrem sırlarını bilen Türkyolu ve ailesinin gayrimenkulleri de dikkati çekiyor.

ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesi üzerine kayıtlı toplam 7 konut bulunuyor. Bunlardan 4'ü Türkyolu ve eşi üzerine kayıtlı iken, kızı Büşra Türkyolu'nun mülkiyetinde 2, oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetinde de bir ev kayıtlı bulunuyor.

Türkyolu'nun Florida'daki 2 evinden birini önceki yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando'daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor.

FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri ise 100 ila 450 bin dolar arasında.

Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra Türkyolu'nun kampın yakınındaki evinin girişinde asılı ABD bayrağı AA objektiflerine yansımıştı.

Büşra Türkyolu'nun evinin hemen arkasındaki arazide ise FETÖ üyeleri tarafından kurulan ancak hiçbir mezarın bulunmadığı "Gurbet Mezarlığı" (Gurbet Cemetery) yer alıyor.

Türkiye'deki mal varlıkları

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere 4 ayrı şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.

Kaynak Holding firari yöneticisi

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding eski yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 34'u firari sanığın arasında Türkyolu da bulunuyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun, terör örgütünün sözde Türkiye imamı olan şüpheli Mustafa Özcan, Türkyolu gibi örgütün üst düzey isimlerinin bulunduğu firari 34 sanık hakkında yakalama kararı vermişti.

Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin, FETÖ örgütüne bağlı tüm şirketlerin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğu, bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı vurgulanmıştı.

ABD makamlarına yapılan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep listesinde Türkyolu'nun da bulunduğu belirtiliyor.

Gülen'in Türkyolu'nu dövdüğü iddası

17-25 Aralık süreci sonrasında FETÖ ile yollarını ayıran Hüseyin Gülerce, bir internet haber portalına verdigi mülakatta, Gülen'i ziyarete gittiği bir gün "Gülen'in Türkyolu'nu tekme tokat dövdüğünü gördüğünü" ifade etmişti.

Gülerce, bunun üzerine etraftakilerin kendisine, "Cevdet için bir şereftir, o da bununla övünür. 'Hocaefendi bir tek beni dövüyor. Sizin hiçbirinizi dövmez, böyle bir yakınlığı var benimle." dediğini aktarmıştı.

Öte yandan Türkyolu'nun, yapı içinde çekinilen ve hatta Gülen'in yanında elleri cebinde durabilen tek kişi olduğu belirtiliyor.

Teknik takibe karşı önlem olması amacıyla elektronik cihaz kullanmadığı, görüşmelerini yüz yüze ya da canlı kuryeler vasıtasıyla yaptığı belirtilen Türkyolu'nun, acil durumlarda şifreli olarak Facetime kullandığı kaydediliyor.