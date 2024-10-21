Altın yeni haftaya rekorla başladı! Dolar ve Euro'da son durum ne?

Yatırımcılar altın ve dövizdeki haftanın ilk rakamlarını merak ederken gram altın 3 bin lira seviyesini gördü. Uzmanlar uzun süredir düşüşlerin kısa süreli olduğunu belirtiyor ve uyarılarını yapıyordu. İşte piyasalardaki son durum...

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Serbest piyasada 34,2450 liradan alınan dolar, 34,2470 liradan satılıyor.

37,2250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,2270 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2490 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2260 lira olmuştu.

Gram altın 3 bin lira oldu

Altın bugün rekor seviyeye ulaştı. Orta Doğu'daki artan gerilim ve giderek yaklaşan ABD seçim yarışı güvenli liman altına talebi artırdı.

Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.011 TL seviyesini gördü.

Şu sıralar altında son rakamlar ise şöyle:

Gram altın alış satış: 2.999,47-3.000,00

Çeyrek altın alış satış:5.057,00-5.106,00

Cumhuriyet altını alış satış: 20.164,00-20.338,00

Yarım altın alış satış: 10.083,00-10.207,00

Bu seviyeden alım yapılır mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında yatırımcılar için önemli mesajlar verdi ve şunları kaydetti:

Gram altın yatırımcısına her zaman söylediğim gibi "Ons nereye gram oraya".. Orta ve uzun vadede beklentim yine pozitif.

Ons altında bu hafta 2 bin 680-2 bin 730 dolar aralığını takip edeceğim.