Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı... Her yerden ihbar yağıyor

Türkiye'yi sarsan yenidoğan skandalı şimdi de Anadolu'ya sıçradı. İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelerde yaşanan bebek ölümlerine sebep olan 'yenidoğan çetesi' hakkında hakkında Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan da benzer ihbarlar geldiği belirtiliyor.

Abone ol

Bu dört ilde faaliyet gösteren bazı özel hastanelerde yoğun bakım ünitelerine sevk edilen bazı bebeklerin sahte epikriz raporu düzenlenerek hastanede fazla süre yatırıldığı, bu bebekler arasında şüpheli ölümlerin olduğu iddia edildi.

Yenidoğan çetesi skandalı Türkiye'yi sarmaya başladı, İstanbul ve Tekirdağ'ın ardından şimdi de Andolu'ya sıçradı. Herkesi dehşete düşüren çete hakkında Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan da benzer ihbarlar geldiği öğrenildi.

Gelen ihbarlar arasında ‘32 haftalık bir bebeğin ameliyat olması gerektiği, bunun için de üniversite hastanesinden özel bir hastaneye sevk edildiği yer aldı.



Aynı ihbarda tedavinin 1 ay sürdüğü ve bebeğin süreç içerisinde vefat ettiği’ şeklinde ihbarların da bulunduğu ifade edildi.



Bir başka ihbarda ise şeker hastası olduğu için kuvözde yatırılan bebeğin ailesine, ‘patolojik sarılık olduğu ve karaciğeri ile böbreklerinin iflas ettiği’ bilgisinin verildiği ancak ölüm raporunda ‘doğal ölüm’ yazdığı iddia edildi. Bu olayda, tedaviyi gerçekleştiren doktorun, bebeğin kimliğini aldığı ve aileye bir daha geri vermediği de öne sürüldü.

Aileden para istemiş

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bir başka ihbarda ise aileden nitrikoksit gaz tedavisi için para istendiği, bunun karşılığında fatura kesileceği söylenmesine rağmen yapılmadığı iddiası yer aldı.

Söz konusu bebeğin öldüğünün belirtildiği ihbarda aileye, tedavi evraklarının verilmediği de belirtildi.

Sağlıklı doğan bir bebeğin, ‘doğduğu andan itibaren entübe edildiği’ iddiasının yer aldığı özel bir hastaneye ilişkin ihbarda ise bebeğinin hiçbir zaman makineye bağlanmadığını öğrenildi.

Acılı aile, çocuklarının gece ölmesine rağmen kendilerinin sabah haberdar edildiği iddiasında bulundu.