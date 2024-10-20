Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in 'sığınmacı' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Almanya'dan Türkiye'ye sığınmacı gönderileceği yönündeki iddialarını yalanlayarak, böyle bir anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti. Altun, Türkiye'nin "Eurofighter" alımı karşılığında sığınmacı kabul edeceği iddialarının da gerçek dışı olduğunu vurguladı ve Türkiye karşıtı sosyal medya hesapları tarafından yayılan asılsız görüntülerin kurgu olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sığınmacılarla ilgili iddialarını yalanlayarak, Türkiye'nin Almanya'dan sığınmacı kabul edeceğine dair herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını vurguladı. Altun, Özel’in, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" şeklindeki açıklamalarının daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezleri tarafından 3 kez yalanlandığını hatırlattı.

Altun, Türkiye'nin "Eurofighter uçak alma karşılığında" üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddialarının da kesinlikle gerçek dışı olduğunu belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un yasal oturma hakkı olmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığına dair iddiaların da yalanlandığını ifade etti.

Altun, Türkiye karşıtı sosyal medya hesapları tarafından yayılan asılsız görüntülerin kurgu olduğunu ve sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgisi bulunmadığını belirtti. Türk makamlarının, toplu halde sığınmacı kabul etmesinin ya da böyle bir anlaşmanın imzalanmasının kesinlikle mümkün olmadığını vurguladı.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı