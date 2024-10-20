Fenerbahçe son anlarda yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin gollerini Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin, Samsunspor'un gollerini Carlo Holse ve Soner Aydoğdu kaydetti.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin gollerini, 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada Allan Saint- Maximin kaydederken Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Carlo Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe ligde 17 puanla 4. sırada yer alırken Samsunspor ise 19 puanla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Bodrumspor'u ağırlayacak, Samsunspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de maçın 40. dakikasında sarı kart gören Fred cezalı duruma düştü ve Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Jayden sakatlandı

Maçın 75. dakikasında Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Samet Akaydın'a bıraktı.

Samsunspor - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Karşılaşmanın hakemi son düdüğü çaldı.

88'GOL! Soner Aydoğdu topu ağlara gönderdi. Samsunspor'da Laura orta sahadan sol kanata atılan uzun pası penaltı noktasında bulunan Soner'e kafayla çevirdi. Soner'İn sol ayak içiyle vuruşu ağlarla buluştu.

83'Samet Akaydın, savunmadan çıkarken hatalı pas verdi. Samsunspor'da Ntcham'ın sert vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

62'GOL! Maximin Fenerbahçe'yi öne geçirdi. İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında çalımını attı. Ardından şık bir vuruş yapan Maximin, topu ağlara gönderdi.

49'GOL! Holse'nin attığı golle Samsunspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Emre Kılınç. topu arkadan gelen Holse'ye çevirdi. Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Livakovic'in sağından ağlara gönderdi.

46'Samsun'da 2. yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

38'Fenerbahçe'de Kostic sol kanattan topu taşıyarak penaltı noktasında bulunan Mert Müldür'e yerden harika bir pas verdi. Mert Müldür'ün vuruşu çok yavaş kaldı ve kaleci Okan topu kontrol etti.

36'Szymanski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic, yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu, penaltıyı çaldı ancak yardımcı hakemin kararıyla pozisyon ofsaytla sonuçlandı.

33'Savunmanın arkasına sarkan Mouandilmadji, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

31'Sol kanattan ceza sahası üzerine çevrilen topta Holse'nin vuruşunu Livakovic, direğin dibinden kornere tokatladı.

24'Fenerbahçe, Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Samsunspor savunması topu sektirdi ve seken top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Deneyimli oyuncu boş pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

18'Karşılaşmanın bu bölümünde iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

5'BÜYÜK TEHLİKE! Sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, topu penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya çıkardı. Dzeko'nun boş pozisyonda vuruşu savunmadan geri geldi.

1'Karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

Samsunspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Satka, Bennaser, Zeki, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Becao, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko