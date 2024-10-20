İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Özden Kaboğlu oldu

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan, DEM Parti'nin de desteklediği İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Kaboğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada hukukun üstünlüğünü vurguladı ve tüm grupları kucaklayıcı bir yönetim kuracaklarını belirtti. Seçimde 12 aday yarıştı ve 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyordu.

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İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu.

64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.

Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

12 aday yaraştı

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekmişti.

Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışmıştı.

Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılmıştı.

Kaboğlu'ndan açıklama

Destekçileri tarafından "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla karşılanan Kaboğlu, genel kurulun yapıldığı Haliç Kongre merkezi dışındaki konuşmasında hukukun üstünlüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Sonuçlar İstanbul Barosu'nu kazandığımı gösteriyor. İstanbul Barosu'nun kazanılması hukukun kazanması anlamına geliyor. Bütün adayları kutluyorum. Uygar biçimde yarıştık. Kuşkusuz, Değişim İçin Avukatlar Grubu veya listesi kazanmış olsa da aslında bütün gruplar kazandı. Çünkü biz sürekli hukuka vurgu yaptık. Hukuku etkili kılmak için yola çıktık. Hukuk devleti için, demokratik hukuk devleti için, insan haklarına dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet için yola çıktık 9 Ağustos 2024 günü. Bugün 20 Ekim 2024 ve sizler vaatlerimize oy verdiniz. Bu vaatler aslında anayasamızın temel ilkeleri, üstün ilkeleri Anayasamızın düzenini oluşturan uluslararası hukuk, mahkeme kararları ve hukukun temel ilkeleridir. Bundan hiçkimsenin kuşkusu olmasın. Biz kollektif olarak, katılımcı yöntemle yola çıktık ve kucaklayıcı bir yönetim kuracağımızı beyan ettik. Herkesi kucaklıyoruz, bütün grupları kucaklıyoruz.

"İstanbul Barosu bir şirket değildir"

Biz hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. Biz programımızda belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan itibaren, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız. Birincisi, şu anda yürürlükte olan mevzuat içerisinde yapılabilecek olanlar, ikincisi yasa önerileri, üçüncüsü ise Anayasa karşısındaki tavrımız. Bu çevrçevede, hiç kimse unutmasın ki İstanbul Barosu, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti gibi, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti bir kamu hukuku tüzel kişisi olduğu gibi, bir şirket olmadığı gibi, bir şirket olmadığı gibi, İstanbul Barosu da bir kamu hukuku tüzel kişisidir. İstanbul Barosu bir şirket değildir. İstanbul Barosu kamu hizmetini icra eden, hukuku öne çıkaran, hukukun üstünlüğünü savunan avukatların üyeliğini yaptığı koca bir örgüttür.

"İlk 4 maddeye dokunulabilir"

İstanbul Baro Başkanı seçilen İbrahim Kaboğlu, kazandıktan sonraki ilk konuşmasında Anayasa’nın ilk dört maddesini hedef aldı:

“Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te, 2001'de yapıldığı gibi... 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise madde 14'e insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet kavramı kondu.”

Yavaş'tan tepki

Kaboğlu'nun Anayasayı hedef alan konuşmasının yer aldığı videoyu X hesabından alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Anayasa Madde 4 çok net hocam. Anayasa Mahkemesi iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan tebrik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından "İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Filiz saraç oyları böldü

Seçimlerde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına mevcut başkan Filiz Saraç ile beraber Baro Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz çıktı. İkilinin aynı gruptan aday olmasının oyları resmen yarıya böldüğü görüldü. İki adayın oylarının toplamının Kaboğlu'nu rahatlıkla geride bıraktığı ancak teker teker varlık gösteremedikleri görüldü.

Bununla birlikte oy kullanan avukatlar "Fliz Saraç oyları böldü" yorumunda bulundu.

Öcalan'ın avukatı yönetimde

Kaboğlu'nun yönetim listesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarının avukatı da bulunuyor. Kaboğlu seçimleri kazandığı için Öcalan'ın avukatı da yönetime girmiş oldu.

Kaboğlu'nun tartışılan listesi ve İstanbul Barosu'nun yeni yönetimi şöyle:

Yönetim Kurulu:

Metin İriz: Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatı Selim Okçuoğlu’nun avukatı. Öcalan’ın avukatlarıyla ilgili terör örgütüne üyelikten dava açılmıştı. O davanın avukatı olarak yer aldı. Metin İriz, aynı zamanda Cumartesi Anneleri avukatı.

Arzu Becerik: TSK’nın güneydoğuda PKK ile mücadelesinde ‘katliama ortak olmayacağız’ açıklaması yapan ‘Barış Akademisyenleri’nin avukatı. Aynı zamanda Dink ailesinin avukatı.

Mehmedali Barış Beşli: Laz Derneği Kurucu Başkanı. 1994 yılında Laz bölücülüğü yaptığı gerekçesiyle yargılandı ve beraat etti. Halkların Demokratik Kongresi etkinliklerinde konferanslar verdi. Lazcanın eğitim dili olmasını savunuyor. ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ sözünün Lazlara zarar verdiğini söyledi.

Ahmet Ergin: Öcalan’a özgürlük isteyen Emek Partisi’nin (EMEP) Ümraniye Belediye Başkan Adayı. Hendek operasyonlarında TSK operasyonlarının durmasını isteyen Barış Akademisyenlerine destek verdi. Onlar için gönüllü avukatlık yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Çukurca’da 6 askerimizin şehit olmasından sonra başlayan operasyonlar için ‘Operasyonlar dursun, silahlar sussun’ adlı TSK’ya karşı hazırlanmış bildiriye imza attı.

Fırat Epözdemir: Abdullah Öcalan’ın avukatlarının avukatı. PKK’nın desteklediği ve Öcalan’ın avukatlarının üye olduğu Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Başkanı.

Ezgi Şahin Yalvarıcı: PKK’dan yargılanan sanıkların avukatı.

Fatma Hopikoğlu: Şarkıcı Ferhat Tunç’un avukatı. Ferhat Tunç hakkında PKK’nın sözde yasama organı olarak bilinen Demokratik Toplum Kongresi’nin kurum delegelesi sıfatıyla faaliyet yürüttüğü, terör örgütüne kuryelik yaptığı, PKK üyesi olduğu ve PKK’ya finans kaynağı sağladığı gerekçesiyle yargılandı. Terör örgütü propagandasından 2 yıl hapis cezası almıştı. İddianame hazırlanırken yurtdışına çıkan ve bir daha Türkiye’ye dönmeyen Ferhat Tunç’un Türkiye’deki davalarını takip eden avukat.

Denetleme Kurulu

Esra Bilen: PKK’nın avukat örgütlenmesi Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şube Eş Başkanı. PKK’nın yayın organı ANF’ye ve Yeni Yaşam gazetesine söyleşiler veriyor. Öcalan’ın cezaevi koşulları için açıklamalar yaptı, Abdullah Öcalan’a uygulandığı iddia edilen ‘mutlak tecridin kaldırılması’ için imza attı. PKK’yı destekleyen sözleri bulunuyor.

Delegasyon:

Ali Galip Yıldız: ‘HDP’li vekillere devlet şiddetini kınıyoruz’ başlıklı 2022’de yayınlanan bildirinin imzacılarından. DEM yönetimine ve Selahattin Demirtaş’a destek veren isim. ‘Onlara yönelen saldırı ve tehditleri hepimize yapılmış sayıyoruz’ ifadesini kullandı.

Kemal Aytaç: Can Atalay’ın avukatı. ‘Ankara’nın doğusuna Kürdistan diyebiliriz, benim için sorun yok’ diyen biri.

Muhammet Ufuk Tekin: HDP’nin Hazine yardımına bloke konmasına karşı hazırlanan imza kampanyasına katılan kişi.

Baran Doğan: Abdullah Öcalan’ın avukatı. HDP içinde siyaset yaptı.

İlknur Alcan: PKK’nın avukat örgütlenmesi Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Eş Başkanı. Öcalan’la görüşmek için başvurular yaptı, sözde ‘tecridin’ kaldırılması için açıklamalarda ve girişimlerde bulundu. Sahte raporlarla gündeme gelen, Ergenekon kumpas savunucusu ve çok sayıda Adnan Oktar Örgütü elemanlarını hazırladığı raporlarla kurtardığı iddia edilen Şebnem Korur Fincancı’ya destek çıktı. TSK’nın PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atan Fincancı için Alcan, ‘çok büyük bir bilim adamı, insan hakları savunucu’ifadelerini kullandı.

Fatma Hoşgör Tekeşin: HDP Grupbaşkanvekilliği yapmış olan Filiz Kerestecioğlu’nun avukatı.

Veysi Eski: DEM Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı. PKK elebaşı Öcalan'ın serbest kalmasını savunan sosyal medya paylaşımları bulunuyor.

Adaylar kimlerdi

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına Filiz Saraç ve Ali Gürbüz ayrı ayrı aday olurken Değişim İçin Avukatlar Grubu adına İbrahim Kaboğlu, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu adına Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu adına Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu adına Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu adına Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği adına Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu adına Abdülhalim Yılmaz, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adına Hakan Çatak ve bağımsız adaylar Savaç İşliyen ve Yasin Şen yarıştı.

Ankara'da AK Parti, MHP'ye kaybetti

AK Parti'nin çıkardığı yasayla kurulan Ankara 2 Nolu Barosunda yapılan seçimde saat 17.00 de sandıkların kapanmasıyla tamamlandı.

Seçim sonuçlarına göre GökhanAğdemir 883 Sabri Hafif ise 781 oy aldı. Ağdemir 102 oy farkla Ankara 2 Nolu Barosunun yeni Başkanı oldu.