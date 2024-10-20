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Elon Musk, Donald Trump'a destek için kesenin ağzını açtı: Her gün 1 milyon dolar dağıtıyor

Elon Musk, Donald Trump'a destek için kesenin ağzını açtı: Her gün 1 milyon dolar dağıtıyor

Elon Musk, ABD 2024 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a destek vermek amacıyla bir kampanya başlattı. Musk'ın kurduğu "America PAC" tarafından desteklenen kampanyada, Trump seçmenlerini oy vermeye teşvik etmek için her gün bir kişiye çekilişle 1 milyon dolar verileceği duyuruldu.

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Tesla​ ve SpaceX​'in kurucusu, sosyal medya platformu X'in sahibi olan Amerikalı milyarder Elon Musk​, ABD'de 2024 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump​'a desteğini açıkça gösteriyor. Musk, Trump seçmenlerini oy vermeye teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanya ile her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

CNBC'nin haberine göre kampanya, Musk'ın internet üzerinden düzenlediği ve fiilen Trump seçmenlerini kayıt yaptırıp oy vermeye çağıran bir piyango sistemiyle yürütülüyor. Kampanyada ilk kazanan Pensilvanya eyaletinden John Dreher oldu. Trump için düzenlediği üçüncü mitingde konuşan Musk, Dreher'e çeki bizzat teslim etti.

Elon Musk'ın kampanyası, kendisinin kurduğu ve fonladığı 'Amerika PAC' (Siyasi Eylem Komitesi) tarafından destekleniyor. Kampanyaya katılanlardan, ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü ve silah taşıma hakkını garanti eden maddelerine destek verdiklerini beyan etmeleri ve seçimler için oy kullanmak üzere kayıt yaptırmaları isteniyor.

Bu şartları kabul eden kişiler, her gün yapılacak çekilişle 1 milyon dolar kazanma şansı elde ediyor.

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın America PAC girişimi, ifade özgürlüğünü ve bireysel silahlanmayı savunuyor. America PAC daha önce dilekçeyi imzalayan Pensilvanya seçmenlerine 100 dolar, Michigan ve Wisconsin seçmenlerine 47 dolar dağıtacağını söylemişti.

Öte yandan seçim hukuku uzmanlarına göre Elon Musk'ın bu teklifleri, ABD yasalarına uygun değil. Ülkede, seçim kaydı yaptırmak veya oy kullanmak karşılığında para vaadinde bulunmak yasak. Musk'ın siyasi eylem komitesine eylül ayına kadar 75 milyon dolar sağladığı resmi kayıtlara geçti.

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