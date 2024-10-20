Asgari ücret 2025 zam senaryoları! İşte 8 farklı hesap 8 farklı rakam

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlar aralık ayında işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin gerçekleştireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu için beklemeye geçti. Zam olasılıkları tek tek belli oldu. Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?

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Türkiye’de çalışan milyonları doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret​ zammı için tahminler belli olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl, yüzde 49,11 zamla asgari ücret 11 bin 402 liradan 17 lira 2 kuruşa çıkarıldı. Asgari ücret içim zam​ oranları ve rakamlar tek tek belli olmaya başladı. Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu​'nun, mevcut enflasyon​ oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını anlattı.

Bakan Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi.

Bakan Işıkhan milyonların merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun için aralık ayına işaret etti. Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

Asgari ücret zam senaryoları

Şu an yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret için gelecek yıl yapılacak zam merak ediliyor. İşte asgari ücret 2025 için senaryolar…

Asgari ücret artışının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışma konusu oldu. Uzmanların bazılarına göre, asgari ücret zammı yüzde 30'un üzerinde olacak. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

*Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefine uygun olarak yüzde 41,5'luk zam gelirse asgari ücret 24 bin lira civarını aşacak.

*OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 lira olacak.

*Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.

*TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.

*2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

*Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

*Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

*Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.