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Beylikdüzü’nde kapatılan hastanenin çalışanlarına tepki!

Beylikdüzü’nde kapatılan hastanenin çalışanlarına tepki!

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Özel Medilife Hastanesi’nde çalışanları, hastanenin Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılmasını protesto etti. Bu sırada çocuğuyla kalabalığın arasına dalan bir kadın, hastane çalışanlarına tepki gösterdi. ‘Katiller’ diyerek çalışanların üzerine yürüyen kadın, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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İstanbul’da Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Medilife Hastanesi önüne gelen çocuklu bir kadın, hastane çalışanlarına tepki gösterdi.

Beylikdüzü’nde bulunan Özel Medilife Hastanesi’nde çalışanları, hastanenin Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılmasını protesto etti. Bu sırada çocuğuyla kalabalığın arasına dalan bir kadın, hastane çalışanlarına tepki gösterdi. ‘Katiller’ diyerek çalışanların üzerine yürüyen kadın, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Polisin müdahale ettiği kadın sinir krizi geçirdi. Annesiyle beraber geldiği görülen kadının, kucağındaki bebeği annesine verip, “Katiller, yaşadıklarımı anlatacağım” diye bağırdı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın bir süre sonra kocasının olay yerine gelmesiyle sakinleşip bölgeden ayrıldı.

Olayın ardından emniyet güçleri hastane personellerine dağılmaları yönünde çağrı yaptı. Polisin çağrısını dinleyen kalabalık sorunsuz şekilde dağılırken çevik kuvvet polisi hastane önünde önlem aldı.

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