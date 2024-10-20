Yenidoğan çetesi soruşturması! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu cinayet şebekesinin kökünü kazıyacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Bu cinayet şebekesiyle mücadele konusunda en güçlü, kararlı şekilde hareket edeceğimizden, hiçbir konuda zerre kadar taviz verilmeyeceğinden ve bu cinayet şebekesinin kökünü kazıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."dedi.

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AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Çelik, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasındaki detayların herkesi çok üzdüğünü ifade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız konunun bizzat takipçisidir. Aynı şekilde Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız büyük ve tam bir koordinasyonla meselenin üstüne gitmektedir." ifadelerini kullanan Çelik şunları kaydetti:

"Gerçekten masum bebeklere dönük olarak ortaya çıkan bu cinayet şebekesi, şebekenin diyalogları, yaptıkları hepimizi günlerdir uyutmamaktadır. İnsanlığımız yaralandı, hepimizin vicdanı kanıyor. Şimdiye kadar bu şebekenin kurbanı olmuş bütün evlatlarımız, bebekler için gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz ve vicdanımız kanıyor.

"Kökünü kazıyacağız"

Bu cinayet şebekesiyle mücadele konusunda en güçlü, kararlı şekilde hareket edeceğimizden, hiçbir konuda zerre kadar taviz verilmeyeceğinden ve bu cinayet şebekesinin kökünü kazıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."