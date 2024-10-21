Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Bakalım bizim sahamızda...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho, yedikleri ikinci golün tartışmalı olduğunu belirterek, bazı takımlar için faul verilen pozisyonların kendi lehlerine verilmediğini söyledi ve "Kendi stadımızda böyle bir durumda faul mü verilecek, gol mü?" diyerek eleştiride bulundu.

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Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho: "Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar.

"Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım." ifadelerini kullandı.

"Bakalım bizim stadyumda faul verecekler mi?"

Yedikleri gol hakkında konuşan Mourinho, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-2 bizim için üzücü sonuç. Bakalım bizim stadımızda rakip böyle bir gol attığında faul mü verilecek gol mü verilecek?" açıklamasını yaptı.

Jose Mourinho: Rakibimizle mesafemiz 2 puan daha arttı

Bodrumspor maçında 3 puan için savaşacaklarını ifade eden Mourinho, "Şu andaki puan tablosuna baktığımızda evet direkt rakiplerimize olan mesafemiz 2 puan daha arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok. Sezon sonunda nasıl bir etkisi olur bunu bilemem. Ama sadece size şunu söyleyebilirim ki bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan almak için savaşacağız. Tekrardan galibiyete dönmek için savaşacağız. Öngörebileceğim tek şey bu. Dolayısıyla ben bugünkü puan kaybının şimdiye etkisini değerlendirebilirim. Eğer yanılmıyorsam bir maçımız eksik ve 8 puan fark olduğu durum bu bizim için" diye konuştu.

Maçta yaklaşık 4 dakika 10 kişi oynadıklarını belirten Mourinho, konuşmasını şöyle sürdürdü;