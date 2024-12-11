Fenerbahçe, Kadıköy'de Athletic Bilbao'ya boyun eğdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Maçta 69. dakikada Mert Müldür'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 8 puanla 15. sırada kalırken, Bilbao 16 puanla liderliğe yükseldi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren goller, 5'inci ve 45'inci dakikada Inaki Williams'tan geldi.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Sarı-lacivertli ekipte maçın 69. dakikasında Mert Müldür ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8 puanda ve 15. sırada kaldı. Athletic Bilbao ise 16 puana ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Lyon'u ağırlaycak, Athletic Bilbao ise Beşiktaş'a konuk olacak.

'Yönetim istifa' sesleri

Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Aziz Yıldırım' tezahüratları yapıldı.

Fenerbahçe 0 - 2 Athletic Bilbao

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

90'Maçın sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

85'Fenerbahçe rakip yarı alanda baskı kurmaya çalışıyor.

75'Sağ kanatta topu alan İrfan Can bekletmeden ortasını içeri gönderdi. En Nesyri'nin kafayla içeri göndermek istediği top kalecide kaldı.

69'Mert Müldür ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

68'KALECİ! Sağ kanatta topu soluna alan Tadic, ortasını arka direğe gönderdi. Dzeko'nun kafa vuruşu kalecide kaldı.

63'TEHLİKELİ ATAK! Orta alanda, Jauregizar, İsmail Yüksek'ten kaptığı topun ardından pasını Sancet'e verdi. Sancet'in ceza yayından sağ ayağının içiyle çektiği şut, kalenin üstünden dışarı gitti.

59'Maximin sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Tadic'in indirdiği top kale önündeki En Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri vuruşunda kaleciyi geçemedi.

52'Williams sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Berenguer'in vuruşunda top dışarı çıktı.

46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

45'GOL! Athletic Bilbao, Inaki Williams ile ikinci golü buldu. Sağ kanatta kendini gösteren Inaki Williams, ceza sahası sağ çaprazına ilerledikten sonra kaleye çok sert bir vuruş yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.

40' Orta alanın solunda İsmail Yüksek, Berenguer'e faul yaptı.

38' Athletic Bilbao'da Nico Williams yerine Berenguer oyuna dahil oldu.

36' Athletic Bilbao'da Nico Williams, rakip yarı alanının solunda kendini yere bıraktı. Hakem Irfan Peljto, sağlık ekibini sahaya davet etti.

33' Tadic'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, Maximin topu uzak direkten kale sahasına çevirdi; ancak Yeray araya girerek topu uzaklaştırdı.

32' Saint Maximin, orta alandan rakip kaleye doğru topu sürerek ilerledi; ancak savunmada Yuri araya girerek tehlikeyi önledi.

29' Nico Williams'ın sağ kanattan açtığı ortada savunmamız topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

28' Jauregizar, orta alanın solunda İsmail Yüksek'e faul yaptı.

10'Yuri, rakip yarı alanda Tadic'e faul yaptı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

5'GOL! Athletic Bilbao, Inaki Willams'ın golüyle maçta öne geçti. Samet Akaydin'ın geriye pasında top kısa kaldı ve Guruzeta hatada araya girdi. Karşı karşıya pozisyonda Guruzeta, pasını yanındaki Inaki Williams'a gönderdi. Williams topu boş kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Yeray, Paredes, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Williams, Sancet, Williams Jr., Guruzeta