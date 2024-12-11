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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Mahmud tokalaşarak poz verdi. Daha sonra Erdoğan ve Mahmud, heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Etiyopya Başbakanı'nı kabul etti

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.

Tokalaşarak poz veren Erdoğan ve Ahmed, heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

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