Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, düşmeye bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat oldu. Suriye-Lübnan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Lula'nın yoğun bakım ünitesinde, gözetim altında iyi durumda olduğu bildirildi.

Abone ol

Sao Paulo'daki Suriye-Lübnan Hastanesi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yakın zamanda geçirdiği bir düşmeye bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi.

Hastane, başkanın Instagram hesabından yaptığı açıklamada “ameliyatın komplikasyonsuz geçtiğini” ve Lula'nın yoğun bakım ünitesinde “gözetim altında iyi durumda” olduğunu bildirdi.

Hastane, kanamanın Lula'nın 19 Ekim'de geçirdiği bir düşmeyle bağlantılı olduğunu söyledi. Lula, başkent Brasilia'daki başkanlık konutunda düştükten sonra başını çarpmış ve birkaç dikiş atılmıştı.

Tıbbi tavsiye üzerine 79 yaşındaki Lula, BRICS zirvesi için o ay Rusya'ya yapmayı planladığı geziyi iptal etmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada, Lula'nın Pazartesi günü “baş ağrısı yaşamasının ardından görüntüleme muayenesinden geçmek üzere” hastanenin Brasilia'daki şubesine kabul edildiği belirtildi. Muayenede intrakraniyal kanama tespit edildi.

Daha sonra “Suriye-Lübnan hastanesinin Sao Paulo birimine nakledildi ve burada hematomu boşaltmak için bir kraniyotomi yapıldı.”

Sağlık ekibinin Salı günü bir basın toplantısı düzenleyerek son durumu bildirmesi planlanıyordu.