BIST 10.061
DOLAR 34,87
EURO 36,67
ALTIN 3.023,85
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Esad sonrası döneme dikkatleri çıktı. Erdoğan "Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz noktada, insan hakları sadece dünyanın belli bir bölgesine ve belli bir insan nüfusuna uygulanan imtiyazlı haklar şeklinde algılanıyor. 15 Temmuz'da 252 insanımız FETÖ'cü hainlerce şehit edildi. Eleştiri okları ülkemize yönelirken mazlumları katleden caniler Batılı ülkeler tarafından kollandı." diye konuştu ve  şunları kaydetti:

"Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürdü ülkesine kabul eden Türkiye'ydi, bizim hükümetimizdi. Hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık. İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer, tutumumuz bellidir, söz ve eylemlerimiz ortadadır. Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır.

"Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır"

Türkiye’ye sığınana sen beyaz mısın, siyah mısın diye sormadık. Kimliğine bakmadan, sadece ülkemizin kapılarını değil, gönül dünyamızın kapılarını da açtık. Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır.

"Diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler"

Bunlar yıllarca şahsımıza diktatör iftirası attılar. Sadece bize değil Türk demokrasisine de iftira attılar. Diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler. Diktatörün ne olduğunu öğrenmek istiyorlarsa gitsinler yere göğe sığdıramadıkları Baas'ı günah galerisine baksınlar.

Yaptıklarından mahcubiyet duyması gereken CHP'nin, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi utanç vesikasıdır. (Suriye'ye) CHP ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz, gönüllü geri dönüşleri de inşallah vakarla yürüteceğiz.

"İç cephemizi güçlendirmeyi amaçlayan hamlelerin arkasında..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İç cephemizi güçlendirmeyi amaçlayan hamlelerin arkasında, Türkiye'yi bölgemizdeki tehdit ve tehlikelerden uzak tutma arzumuz vardır." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşar Esad 135 milyar doları nasıl kaçırdı? Yapay zeka ihtimalleri tek tek sıraladı
Beşar Esad 135 milyar doları nasıl kaçırdı? Yapay zeka ihtimalleri tek tek sıraladı
İran dini lideri Hamaney'den Esed'in devrilmesi sonrası ilk açıklama
İran dini lideri Hamaney'den Esed'in devrilmesi sonrası ilk açıklama
Gazze'de can kaybı 44 bin 805'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 44 bin 805'e yükseldi
Efsane indirimden çamaşır makinesi aldı! Bin pişman oldu başına gelenlere bakın
Efsane indirimden çamaşır makinesi aldı! Bin pişman oldu başına gelenlere bakın
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Lütfü Savaş'ı CHP'den ihraç etti
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Lütfü Savaş'ı CHP'den ihraç etti
Kremlin'den Suriye açıklaması! İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki
Kremlin'den Suriye açıklaması! İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki
Galatasaray sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı?
Galatasaray sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı?
Suriye'de TRT Haber aracına saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki
Suriye'de TRT Haber aracına saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki
Suriye'nin geçici Başbakanı El Beşir'den yurtdışındaki Suriyelilere 'Ülkenize geri dönün' çağrısı
Suriye'nin geçici Başbakanı El Beşir'den yurtdışındaki Suriyelilere 'Ülkenize geri dönün' çağrısı
Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
İngiltere Başbakanı 53 yıl sonra Güney Kıbrıs'a gitti
İngiltere Başbakanı 53 yıl sonra Güney Kıbrıs'a gitti
AK Partili Orhan Miroğlu'ndan İlber Ortaylı'ya: Ortadoğu’yu bilmez bilmediğini de bilmez!
AK Partili Orhan Miroğlu'ndan İlber Ortaylı'ya: Ortadoğu’yu bilmez bilmediğini de bilmez!