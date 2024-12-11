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Galatasaray sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı?

Galatasaray sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı?

Galatasaray Kulübü, tedavilerine devam edilen oyuncuların sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

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Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılıların İsveç ekibi Malmö ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçı öncesinde yaptığı son antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İnce, futbolcuların tedavi süreçlerine dair şu bilgileri verdi:

"Ismail Jakobs'un 1 ayı doldu. Aşil tendonunun kasın içinde devam eden kısmında bir yırtık var. Sıradan kas sakatlığı değil. Tekrarlama riski var. Jakobs gayet iyi durumda fakat maç performansında görebilmemiz için saha çalışmalarının devamı lazım. Önümüzdeki günlerde gidişata göre karar vereceğiz.

Abdülkerim, normalde olağandan daha erken bir şekilde hem biraz fedakarlık yaptı, hem de özel iğnelerle onu sahada tutabildik.

Barış Alper, çok ciddi bir riskten döndü. Korktuğumuz kadar kötü olmadı. Biz dizinde ön çapraz bağ veya iç yan bağda total yırtıktan korktuk. Dizinde iç yan bağda esneme oldu, ayak bileğinde basılan yerin karşısında kalan bağda ciddi bir gerilme var. O yüzden onu Malmö maçı için düşünemiyoruz. Maç maç bakacağız. Net bir şey söylemek için erken.

Osimhen'in geçen seferki değil diğer ayağının arka adalesinde gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey, ileri düzeyde bir sıkıntı değil ama zamana ihtiyacımız var.

Kaan Ayhan çalışmalara başladı. O da en kısa sürede dönecek."

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