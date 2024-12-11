BIST 10.011
DOLAR 34,87
EURO 36,63
ALTIN 3.020,42
HABER /  SPOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka son 16'ya girmek için ter dökecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka son 16'ya girmek için ter dökecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında İspanya'da La Laguna Tenerife'ye 85-82 yenilerek liderlik şansını kaybeden Karşıyaka, son 16 turuna kalmak için play-in turunda mücadele edecek.

Abone ol

Gruptaki iki yenilgisini de La Laguna Tenerife karşısında alan Karşıyaka, 5. maçların ardından 8 puanda kaldı. Lider La Laguna Tenerife'nin direkt son 16 turuna kalmayı garantilediği grupta, Karşıyaka da son 16 turu için play-in oynayacak.

Gruptaki sıralamasına göre play-in'deki rakibi ortaya çıkacak Karşıyaka, grubu 3. sırada bitirmesi halinde Galatasaray'ın rakibi olacak. Karşıyaka, 2. durumda yer alması durumunda RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras'tan (Yunanistan) biriyle eşleşecek.

Grupta ikinciliği alacak ekibin saha avantajını elde edeceği play-in turunda, 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Karşıyaka, gruptaki son maçında 18 Aralık Çarşamba günü Fransa'da Saint Quentin'e konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Amorium Antik Kenti'nde Türk-İslam dönemine ait hamam bulundu
Amorium Antik Kenti'nde Türk-İslam dönemine ait hamam bulundu
Şam Uluslararası Havalimanı'nda bulunan uçaklar tamir ediliyor
Şam Uluslararası Havalimanı'nda bulunan uçaklar tamir ediliyor
Donald Trump Kanada Başbakanı Trudeau ile dalga geçti
Donald Trump Kanada Başbakanı Trudeau ile dalga geçti
Mısır, İsrail'in Suriye sınırındaki girişimini 'işgal' olarak nitelendirip reddetti
Mısır, İsrail'in Suriye sınırındaki girişimini 'işgal' olarak nitelendirip reddetti
Beşiktaş'ta kadro belli oldu! O isimler listede yok
Beşiktaş'ta kadro belli oldu! O isimler listede yok
Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi!
Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi!
Suriye'deki işgalini gittikçe artıran İsrail'in esas planını İlber Ortaylı açıkladı!
Suriye'deki işgalini gittikçe artıran İsrail'in esas planını İlber Ortaylı açıkladı!
Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı
Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçamadı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçamadı
KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya "çocuk hesapları" cezası
KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya "çocuk hesapları" cezası
Suriye'de yeni dönem nasıl olacak?
Suriye'de yeni dönem nasıl olacak?
İkinci el kasım ayı satışları belli oldu dizel araçlar uzak ara önde
İkinci el kasım ayı satışları belli oldu dizel araçlar uzak ara önde