Emekli maaşı için 'çifte refah payı’ formülü! En düşük emekli maaşı o rakama yükselecek

Ocak 2025'te 16 milyon emeklinin gelirini artıracak yeni düzenlemeyle emekli maaşlarına yönelik önemli adımlar atılıyor. 5 aylık enflasyon verileri açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en güçlü maaş hesaplama formülü netleşmeye başladı. Şimdi gözler, Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, taban maaş artışı ve emeklilere refah payı düzenlemesinin detayları neler? İşte tüm merak edilenler...

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Yeni yılın ilk ayında emeklilere yapılacak maaş artışları için geri sayım başladı. SSK​, Bağ-Kur​ ve memur​ emeklilerinin maaşları, enflasyon oranlarına göre yeniden düzenlenecek. Temmuz ayında 12.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşına da Ocak ayında yeni bir düzenleme yapılacak.

Takvim'de yer alan habere göre, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan Temmuz-Kasım dönemi enflasyon rakamlarına göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için: Yüzde 14.57 zam oranı kesinleşmiş görünüyor. Memur emeklileri için: Yüzde 4.15 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 10.40 zam oranı oluştu.

Henüz Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmadı. Bu veriyle birlikte zam oranı kesinleşecek.