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Kalp ve damar cerrahının şüpheli ölümü

Kalp ve damar cerrahının şüpheli ölümü

Sakarya'da kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Operatör Doktor Okan Dericioğlu, aracında ölü bulundu. Doktorun şüpheli ölümü araştırılıyor.

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Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahı Operatör Doktor Okan Dericioğlu (41) hastane yolunda aracının içinde hareketsiz bir şekilde bulundu.

Durum ekiplere bildirildi. Doktorun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dericioğlu'nun vücudunda veya aracında herhangi bir kan izine rastlanmadı.

Doktorun şüpheli ölümü araştırılıyor.

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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