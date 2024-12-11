Suriye'de TRT Haber aracına saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetledi.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz. TRT'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sahadan haber yaparak insanlığı gerçeklerle buluşturan ve kara propagandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz."