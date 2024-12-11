AK Partili Orhan Miroğlu'ndan İlber Ortaylı'ya: Ortadoğu’yu bilmez bilmediğini de bilmez!

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Suriye ve Irak konusunda Soli Özel'le tartıştıktan sonra canlı yayını terk eden Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında, "İlber Hoca, Ortadoğu’yu da Mezopotamya'yı da bilmez ama bilmediğini de bilmez" dedi.

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TV100'de Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programında, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Soli Özel arasında Suriye ve Irak konusunda tartışma çıktı.

"Suriye ve Irak devlet olamadı mı?" sorusu üzerine iki isim arasında gerginlik yaşanırken, Ortaylı, sinirlenerek "Her şeyin bir haysiyeti vardır" dedi ve canlı yayını terk etti.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Ortaylı'nın Soli Özel’e öfkelenmesini, "başkasının fikirlerine tahammülsüzlük" diye niteleyerek, "Sözümün üstüne söz söyletmem diyeni TV kanalları çok seviyorlarsa, tek başına çıkarır konuştururlar, sorun kalmaz böylece" dedi. Miroğlu, Ortaylı'nın Ortadoğu'yu bilmediğini iddia etti.

Orhan Miroğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İlber Ortaylı’yı değişmez katılımcısı olduğu programı terketmeye hazırlanırken izledim.

-Irak ve Suriye konuşulurken alevlendi ortam.

-İlber Hoca Ortadoğu’yu da Mezopotamyayı da bilmez, ama bilmediğini de bilmez!

-Ortadoğu için Bernard Lewis’i tavsiye eder arada bir. Ona da eyvallah ama bir oryantalistten “kendimize” dair birşeyler öğrenebileceğimize inanan İlber Hoca, keşke TC yurttaşı bir akademisyeni de konuşturma nezaketi gösterebilse!

-Soli Özel’e öfkelenmesinin sebebi, başkasının fikirlerine tahammülsüzlük!

-Okan Bayülgün’le aynı programda düşünülmesinin tek gerekçesi olabilir , reyting! Yoksa kel alaka?!

-Kıssadan hisse: Sözümün üstüne söz söyletmem diyeni TV kanalları çok seviyorlarsa tek başına çıkarır konuştururlar sorun kalmaz böylece.

-Ama İlber Hoca’nın söyleye söyleye tek başına söyleyecek bir şeyi de kalmadı ki, gireni çıkanı belli olmayan toplu bir programa soktular! Sonuçtan herhalde kimse memnun olmamıştır!"