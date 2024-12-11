Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı

Şam'da yeni yönetim kurma çalışmaları sürerken Suriye Milli Ordusu'nun Süleyman Şah Türbesi yakınlarına ulaştığı bildirildi.

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni döneme hazırlık yapılırken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da ilerleyişini sürdürüyor.

Gelen son bilgilere göre SMO, Süleyman Şah Türbesi yakınlarına ulaştı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olan Süleyman Şah’ın türbesi Suriye’de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyor. Türbe, Türk toprağı olarak kabul ediliyor.

Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması uyarınca Suriye içerisindeki bu bölge Türk toprağı olarak kabul edilmiş, Süleyman Şah Türbesi'nde Türk askerlerinin nöbet tutmasına karar verilmişti. Karakozak'taki Süleyman Şah Türbesi, Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyor.