Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçamadı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.Abone ol
Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki O.Y. ve O.C.Y. kaçmaya başladı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atasözü Sokak'ta aracı bırakıp yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheliler, Mithatpaşa Sokak'ta yakalandı.
Zanlıların çeşitli suçlardan arandığı ve araçta sahte plaka kullanıldığı belirlendi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.