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100 liralık banknot kalkıyor mu? ATM'ler köklü değişime hazırlanıyor

100 liralık banknot kalkıyor mu? ATM'ler köklü değişime hazırlanıyor

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yılla birlikte özellikle ekonomi adına bir çok yenilik hayatımıza girecek. Bu köklü değişimlerden biri de ATM’lerde kullanılan banknotlarda yaşanacak. ATM’lerdeki nakit işlemlerde yeni bir döneme girilecek. Sinyallerini ise Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu verdi. İşte Türkiye'deki banka ve ATM’lerde kullanılan banknotlarla ilgili 2025 yılı değişikliği.

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ATM​'lerde yeni dönem bir başlıyor. O tarihten itibaren itibaren her şey değişecek. Banknotlarla ilgili köklü bir dönüşüm kapıda. Yeni değişikliğe göre, ATM'lerden para çekerken artık daha yüksek değerli banknotlar verilecek. Küçük değerli banknotların günlük hayattaki kullanımı giderek azalacak. Bu değişiklikler akıllara 500 TL ve 1000 TL banknot​ çıkacak mı, sorusunu getirdi. Cevabını Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, verdi.

ATM'lerde yılbaşı sonrası yeni dönem  

ATM’lerde bir devir geride kalıyor. Yeni dönem için tarih belli oldu. Bankalar ve ATM’lerde kullanılan banknotlar yeni bir dönüşüme girecek.

2025 itibarıyla düşük değerli Türk Lirası banknotlarının ATM’lerden tamamen kaldırılması planlanıyor. Buna göre, ATM’lerdeki nakit işlemlerde yeni bir dönem başlayacak.

Yüksek değerli banknot dönemi

2024 yılında 10, 20 ve 50 liralık banknotlar artık birçok ATM’de bulunmuyor. 2025 yılında da ATM'lerden para çekerken artık daha yüksek değerli banknotlar verilecek.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şenol Babuşcu'nun açıklamaları şöyle;

"2025 yılı itibarıyla ATM’lerde yalnızca 200 liralık banknotlar yer alacak. 100 liralık banknotlar dahi ATM’lerden tamamen kaldırılacak.

500 liralık banknotlar çıkacak mı?

2025 yılında 500 liralık banknotlar piyasaya sürülecek. Bu banknotlar, yüksek değerli nakit işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılacak. Düşük değerli banknotlar dolaşımdan çekilecek. Bu değişim nakit ağırlıklı çalışan küçük işletmeleri ve sektörleri derinden etkileyecek.

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