İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğunu artırdı. Anadolu Yakası’nda D-100 ve TEM Otoyolu'nda, Avrupa Yakası’nda ise D-100 güzergahı ile TEM Otoyolu'nda sıkışıklık yaşandı. Köprüler ve sahil yollarında da yoğunluk dikkat çekerken toplu taşıma araçlarında kalabalık görüldü. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70’e ulaştı.

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İstanbul’da haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. Sürücüler, özellikle yağış nedeniyle kontrollü bir şekilde ilerlerken bazı yollarda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ve Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu gözlemlendi. TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe’den Ataşehir’e kadar trafik yavaş ilerlerken, ters yönde Çamlıca Gişeleri ile Sultanbeyli arasında da yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne bağlantı yollarında ise Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde trafiğin yoğun olduğu görüldü.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü güzergahlarında trafik sıkışıklığı dikkat çekti. TEM Otoyolu’nun Hadımköy ile Metris Kavşağı arasındaki bölümleri ve Basın Ekspres Caddesi’nde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Alibeyköy ile Eminönü ve Karaköy ile Ortaköy arasındaki sahil yollarında da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yağış nedeniyle araç trafiğine alternatif olarak toplu taşımayı tercih eden yolcular, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu. Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma istasyonlarında sabah saatlerinde kalabalık gözlemlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 62, Anadolu Yakası’nda yüzde 80 seviyesine ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 70 olarak ölçüldü.