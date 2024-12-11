AK Parti kulislerinden asgari ücret kulisi! Erdoğan ve Şimşek'i ikna etmeye çalışıyorlar

Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından şimdi gözler ikinci toplantıda. Uzun süredir çok sayıda rakam ve oran konuşulurken son olarak gazeteci Özlem Gürses, AK Parti kulislerinde konuşulan bir bilgiyi paylaştı. Gürses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ama en çok da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i bir rakamın açıklanması konusunda ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı. İşte kulislerde konuşulan o rakam...

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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret maratonu dün itibarıyla başladı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise 16 Aralık'ta gerçekleşecek. Bir süredir gündemde konuşulan çok sayıda asgari ücret rakamı ve zam oranının üzerine artık daha belirgin rakamlar da gelmeye başladı. Yine çeşitli çevrelerden farklı tahminler ve beklentiler gelirken kulislerde konuşulan rakamlar da merak ediliyor. Gazeteci Özlem Gürses AK Parti kulislerinden bir bilgiyi aktardı.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Sözcü TV canlı yayınında programdaki konukların tahminlerini alan 'Para Politika' programı sunucusu Özlem Gürses "AK Parti kulislerinde konuşulanı söyleyeyim" diyerek AK Partili kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaştı.

Gürses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ama en çok da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 24 seviyesinde bir asgari ücret açıklanması konusunda ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

Gürses canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti kulislerinin konuştuğunu söyleyeyim. AK Partili kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre Cumhurbaşkanı’nı ama en çok da Hazine Maliye Bakanı’nı 24 seviyesinde bir asgari ücret açıklanması konusunda ikna etmeye çalışıyorlarmış.

Bunun tabii önemli bir bölümünü yükünü işverene ihale edip yani 24 seviyesinde seçmen kendi seçmen tabanlarını da mutlu edebilecek bir asgari ücret açıklanması için Ankara’da yoğun kulis yapılıyor. AK Partililer tarafından, AK Partili ekonomi yönetimi."