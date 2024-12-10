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Filistin, UEFA ve FIFA'ya isyan etti!

Filistin, UEFA ve FIFA'ya isyan etti!

Filistin Futbol Federasyonu, 353 sporcuyu kaybettiklerini açıklayarak UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulundu.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali nedeniyle Filistin'de spor organizasyonları durduruldu. 

Filistin Futbol Federasyonu'na göre 91'i çocuk olmak üzere 353 Filistinli sporcu İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Filistin'in İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi için başvurular yanıt bulamadı. 

Filistin Futbol Federasyonu, bir açıklama yayımlayarak UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"91'i çocuk olmak üzere 353 oyuncumuzu kaybettik. Birçoğunun akıbeti bilinmiyor. Bütün spor altyapımız tahrip oldu. Ligimiz durdu. Diğer spor branşları ertelendi. Dünya Kupası Eleme maçlarını uzun süredir yurt dışında oynuyoruz. Oyuncularımız aylardır ailelerinden uzak yurt dışında kamptaydı. Ailelerinin, sevdiklerinin akibetini bilmeden böyle bir psikolojide maça çıktılar. İsrailli oyuncu ve kulüpler soykırımı destekliyor. Diğer federasyonlardan çok daha küçük bir eyleme hemen ceza veriyor. Ancak İsrail hala turnuvalarda. Kulüpleri turnuvalarda. Şu durumda UEFA ve FIFA'ya soruyoruz. "Biz başka gezegende mi yaşıyoruz? Yoksa çifte standartın kurbanı mıyız?"

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